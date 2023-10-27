الإسماعيلى عن تحرير عقود 3 ناشئين: من شب على حب الدراويش شاب عليه

احتفل الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى بتحرير عقود 3 ناشئين لمدة 5 سنوات ليظلوا داخل قلعة الدراويش حتى موسم 2027 / 2028، بالإضافة إلى تعديل عقد بشار أشرف بعدما أوصى على أبو جريشة بضرورة تحرير عقود لهؤلاء اللاعبين.ونشر الحساب الرسمى لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك"، صورة للاعبين معلقا عليها: "من شب على حب الدراويش شاب عليه.. تعاقدات الناشئين حسن صابر 2027 – 2028، عبد الله حسن 2027 – 2028، أحمد وجيه 2027 – 2028، بشار أشرف 2025 – 2026".

واتخذ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، عدة قرارات خلال اجتماع المجلس المقرر عن شهر أكتوبر الجارى.وجاء أبرزها تجديد عقد اللاعب عمر الساعى وعقد اللاعب إياد العسقلانى لمدة 5 مواسم مقبلة تبدأ من موسم 2023 – 2024 وحتى موسم 2027 – 2028.كما تم تحرير عقود لعدد من لاعبى قطاع الناشئين حسن صابر واللاعب عبد الله حسن واللاعب أحمد وجيه، لمدة 5 مواسم تنتهى بنهاية موسم 2027 2028.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

على أبو جريشة يوصى مجلس الإسماعيلى بتعديل عقود عمر الساعى والعسقلانىأوصى على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بنادى الإسماعيلى، مجلس الإدارة بضرورة تعديل عقود اللاعبين المميزين والذى تم تصعيدهم للفريق الأول ويقدمون مستويات مميزة للحفاظ عليهم داخل قلعة الدراويش. اقرأ أكثر ⮕

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