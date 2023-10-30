الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

، استطاعت الحكومة من خلال ذلك تغير شكل خريطة سيناء بالكامل، عن طريق مشروعات قومية وتنموية غيرت شكل الحياه بتلك المناطق.فالحكومة لأول مرة تعمل بكامل وزارتها وهيئاتها كفريق واحد داخل سيناء ، الكل يعمل طبقا لما هو مطلوب منه ومنوط به، فاختفاء الروتين والبيروقراطية كان العنوان الرئيسى خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبري .

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

49 محطة بـ 9.5 مليار جنيه.. خريطة محطات الأتوبيس الترددي على الدائري ونسب التنفيذبتكلفة إجمالية 9.5 مليار جنيه وعدد 49 محطة على مرحلتين، تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات ومسار مشروع الأتوبيس الترددي على الدائري حول القاهرة الكبرى. اقرأ أكثر ⮕

البنك الأهلي يوقع على قرض بـ150 مليون جنيه من 'تنمية المشروعات' قريباالبنك الأهلي يوقع على قرض بـ150 مليون جنيه من تنمية المشروعات قريبا | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مشروعات تنموية غيرت ملامح الحياة على أرض الفيروز.. إنشاء مدينة السويس الجديدة يمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب.. تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتصبح سيناء خالية من العشوائيات غير الآمنةحققت الدولة المصرية قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات. اقرأ أكثر ⮕

حاضر ومستقبل جديد على أرض الفيروز.. تنمية اقتصادية شاملة لا تتوقف في سيناءحاضر ومستقبل جديد تشهده أرض الفيروز، تلك البقعة الغالية على قلب كل مصري، بعد عقود من الإهمال والتجاهل منذ استردادها من المحتل الإسرائيلي، ورفع العلم المصري عليها مرة أخرى. اقرأ أكثر ⮕

تنفيذ 118 مشروعًا تنمويًا في جنوب سيناء باستثمارات 36.134 مليار جنيه في 8 سنواتتبلغ جملة المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة في محافظة جنوب سيناء نحو 118 مشروعًا تنمويا نحو باستثمارات تبلغ 36.134 مليار جنيه بما يعادل 1.17 مليار دولار. اقرأ أكثر ⮕

سياك القابضة تستهدف زيادة محفظة التعاقدات إلى 35 مليار جنيه منتصف 2024سياك القابضة تستهدف زيادة محفظة التعاقدات إلى 35 مليار جنيه منتصف 2024 اقرأ أكثر ⮕