الإسكان تطرح 35 ألف وحدة في أكتوبر الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق.

وشدد وزير الإسكان، على الالتزام بالبرامج الزمنية لمشروعات سكن لكل المصريين، والجودة والمواصفات الهندسية. ومن جهته، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، أن منطقة غرب المطار تقع فى قلب مدينة أكتوبر الجديدة، وتتوسط المسافة بين المنطقة الصناعية ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة.وأشار رئيس جهاز المدينة، إلى أن منظقة غرب أكتوبر تشهد تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 25 مبنى خدميًا، وتم الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 13 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تسليم الوحدات للمستفيدين، إذ تتم المتابعة الدورية للالتزام بالبرامج الزمنية المُعَدة لتلك المشروعات.

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