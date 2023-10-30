الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا فى إصابات العمل عام 2022

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمـال الـعـام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري عام 2022 ومن أهم المؤشرات الإحصائية انه بلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 9857 حالة عام 2022 وقد بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.3%.

واوضح الجهاز انه بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .كما بلغ عدد حالات إصــابـــات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات . وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بـينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد 40 حالة بنــسبــة 4 ,0 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحــــالات . headtopics.com

واشار الجهاز الي انه سـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل . وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

«الإحصاء»: 21.3 % انخفاض في إصابات العمل عام 2022 عن العام السابقكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 ، عن إحصاءات إصابات العمل في منـشآت الـقطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام والقطاع الخاص «50 عامل فأكثر»والقطاع الاستثماري عام 2022. اقرأ أكثر ⮕

21.3 ٪ إنخفاضا فى إصابات العمل خلال 2022 مقارنة بعام 2021أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم النشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2022. اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: مصر حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مرض الالتهاب السحائيشارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي، والذى يوافق 5 أكتوبر كل عام. اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: الدولة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مرض الالتهاب السحائيشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي، والذى يوافق 5 أكتوبر كل عام. اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: الدولة حققت نجاحات كبيرة في مكافحة مرض الالتهاب السحائيشارك الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، تزامناً مع اليوم العالمي للالتهاب السحائي، والذى يوافق 5 أكتوبر كل عام. اقرأ أكثر ⮕

محافظ بورسعيد يؤكد أهمية إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة| تفاصيلعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات داخل الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة، و ذلك في إطار المتابعة المستمرة اقرأ أكثر ⮕