الإحصاء: 21.3% انخفاضا في إصابات العمل عام 2022

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2022 وقد بلغ العدد (الذكور 8691 حالة، و1166 حالة إناث)، مقابل 12527 حالة عام 2021، بانخفاض 2670 حالة بنسبة انخفاض قدرها 21.3%، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات إصابات العمل في منشآت القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) والقطاع الاستثماري عام 2022.

وبحسب الاحصاء، بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 1642 حالة بنسبة 16.7٪، القطاع العام/ الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9٪ والقطاع الخاص (50 عاملا فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51.5٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3٪ من إجمالي عدد الحالات. headtopics.com

بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪، والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8٪ من إجمالي عدد الحالات . سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة24.1٪، يليها الإسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13٪، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.

وسجلت مهنة الفنيون ومساعدو الإخصائيين أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3٪، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعين وعمال الزراعة والعاملين بالصيد 40 حالة بنسبة 0.4٪ من إجمالي عدد الحالات. headtopics.com

وسجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9٪، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية أى حالات إصابات عمل.

بلغ أكبر عدد لحالات الإصابة في سقوط الاشخاص 2733 حالة بنسبة 27.7٪، يليها الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء 2506 حالات بنسبة 25.4٪، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في حوادث الانفجار 16 حالة بنسبة 0.2٪ من إجمالي عدد الحالات. headtopics.com

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