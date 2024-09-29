" الإجهاض " قضية تثير الجدل بالعالم.. أصحاب الأصول الإسبانية فى أمريكا يؤيدون تقنينه مع اقتراب انتخابات الرئاسة..مطالب ب الإكوادور بإلغاء تجريمه.. بولندا تقننه لأسباب صحية..

ونظرًا لصمت المحكمة حتى الآن، حثت المحامية أنجيليكا بوراس، إحدى واضعي الدعوى الثانية، هذه المؤسسة على اتخاذ قرار عاجل بشأن "طلب عدم دستورية المادة 149 من قانون العقوبات الشامل، أي أن إلغاء تجريم الإجهاض". وفي هذا الصدد، أشارت فيرجينيا جوميز دي لا توري، ممثلة الائتلاف ومؤسسة ديسافيو، إلى أنه خلال السنوات التي كانت فيها قضية الاغتصاب سارية "لم تقم سوى 611 فتاة بالإجهاض مقارنة بالآلاف منهن اللاتي أجرين عمليات إجهاض ، "الولادة" بعد تعرضها للاغتصاب، ولهذا السبب خلصت إلى أن هذا الحق غير مضمون على النحو الواجب".

وأدى ذلك إلى احتجاجات واسعة النطاق في الشوارع وزيادة إحجام الأطباء عن تعريض أنفسهم للملاحقة القضائية المحتملة. وعدت الحكومة الحالية لرئيس الوزراء دونالد تاسك بتحرير القانون للسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، لكن هذا الاقتراح فشل بفارق ضئيل في الحصول على الدعم اللازم في البرلمان.

الإجهاض أمريكا إسبانيا بولندا الإكوادور

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