الإثنين.. إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً .

ويحضر المؤتمر كلاً من سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والفنانة القديرة سميرة محسن التي تحمل الدورة الثامنة اسمها ، والأستاذ الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ، والموسيقار نادر عباسي رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح ، ورئيس ومؤسس المهرجان المخرج والفنان مازن الغرباوي ، ومديرة المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان التجريبي...

وبعض أعضاء اللجنة العليا للمهرجان ومنهم : الفنان الدكتور مجدي كامل، والمنتج هشام سليمان الأمين العام للجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي وائل السمري ، والكاتب الصحفي ضياء دندش، والمخرج عادل عبده و يتضمن المؤتمر الإعلان عن مكرمين الدورة الثامنة، وقوائم لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان، وغيرها. headtopics.com

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

إعلان تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح.. 6 نوفمبريقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان اقرأ أكثر ⮕

إعلان تفاصيل دورة مهرجان شرم الشيخ الدولي في مؤتمر صحفي الاثنين المقبليقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، الذي يقام في الفترة. اقرأ أكثر ⮕

الإثنين.. إعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابييقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، مؤتمراً صحفياً لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان ، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر ، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر ، بالمجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة... اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابيعقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي وعلى مدار يومين ٢٤ ، ٢٥ أكتوبر الجاري بمسرح السلام اللقاءات الخاصة باختبارات للمتقدمين بالورش اقرأ أكثر ⮕

مقابلات المتقدمين لاختبارات الورش بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرحعقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، على مدار يومي 24، 25 أكتوبر بمسرح السلام اقرأ أكثر ⮕

الإثنين.. مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابييقيم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل الدورة الثامنة من المهرجان، والذي من المفترض إقامته في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر، وذلك يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً. اقرأ أكثر ⮕