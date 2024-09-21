الأهلي يتأهل لدوري أبطال أفريقيا بعد فوز تاريخي على جورماهيا

قال أكرم توفيق، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن الفريق الأحمر حريص دائما على إسعاد الجماهير؛ لأنهم السبب الرئيسى في ال فوز لذلك يقدم اللاعبون كل ما لديهم لإسعادهم.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي. وأحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.وتواجد على دكة البدلاء كل من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.رامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتوزير الخارجية: نعمل على وقف التصعيد الإقليمي للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة75 دقيقة.. الأهلى يحافظ على تقدمه أمام جورماهيا بثنائية..

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