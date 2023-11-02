الأونروا تُشدد على ضرورة هدنة إنسانية لتوسيع نطاق المساعدات فى غزة

وذكر المفوض العام أنه جاء إلى غزة أيضا للقاء طاقم العمل التابع للأونروا للتعبير عن إعجابه بجميع العاملين على الخطوط الأمامية.وأشار إلى مقتل 70 موظفاً في الأونروا حتى الآن في غزة منذ السابع من أكتوبر. وقال إن وضع معظم موظفي الوكالة هو نفس وضع بقية السكان، إذ إنهم أيضا نازحون، ويكافحون بشكل يومي للحصول على الماء والغذاء.

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