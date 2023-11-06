الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد الهجمات الإسرائيلية في غزة

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة"القاهرة الإخبارية"، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في هذا النزاع يفوق عدد الصحفيين الذين قتلوا في العقد الماضي، هذا القتل في غزة لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة. وانتقد جوتيريش الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار حفاظا على أرواح المدنيين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

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SHOROUK_NEWS: الأمين العام للأمم المتحدة: قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفالقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال.

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YOUM7: الأمم المتحدة: يجب إدخال الوقود ووقف إطلاق نار 'إنسانى' بقطاع غزةقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إدخال الوقود إلى قطاع غزة، مضيفا أن يجب وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة.

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YOUM7: الأمم المتحدة: أغلب ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة من الأطفال والنساءقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إدخال الوقود إلى قطاع غزة حجم الكارثة في غزة تحتم ضرورة وقف إطلاق النار، مضيفا أن أغلب

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ELBALADOFFİCİAL: الأمين العام للأمم المتحدة: غزة مقبرة للأطفال والصحفيين وطواقم الإغاثةوصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، اليوم الأثنين، الصراع الجاري الآن في قطاع غزة بأنه أشبه بالكابوس ....

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جريدة الفجر: الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية في غزةأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الأوضاع في غزة تتفاقم بشكل مخيف، حيث يعيش المدنيون هناك تحت الحصار منذ ما يقرب من شهر، مع انقطاع المساعدات وتصاعد الأعمال العدائية.

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SHOROUK_NEWS: الصحة العالمية: الهجمات الإسرائيلية على الرعاية الصحية في قطاع غزة غير مقبولةالصحة العالمية: الهجمات الإسرائيلية على الرعاية الصحية في قطاع غزة غير مقبولة

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