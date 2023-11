الأهلى يُعيد حساباته فى تدعيمات الأهلى خلال انتقالات الشتاء

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم هذه الأمور لاسيما وأن هناك لاعبين أخرين معروضين على النادي يلعبون في مراكز أخرى يأتي في مقدمتهم ، عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الذي يُجيد اللعب في مركز الجناح والظهير الأيمن وأبدى رغبته في اللعب للقلعة الحمراء .

موعد مباراة الأهلي المقبلة فى الدورى بعد الخروج الأفريقييستعد الأهلى للعودة إلى منافساته المحلية من خلال استئناف مبارياته في الدوري الممتاز، حيث لم يخض الأهلي سوى مباراتين في الدوري المصري بفوزه على المصري برباعية نظيفة في 19 سبتمبر..

منها الأهلي.. تعرف على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في 5 بنوكمنها الأهلي تعرف على سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم في 5 بنوك

جماهير الأهلي تحتشد في استاد القاهرة قبل لقاء صن داونزاحتشدت جماهير الأهلي في استاد القاهرة منذ ساعات لحضور مباراة الأهلي وصن داونز

عماد النحاس في تصريحات خاصة لـ 'الفجر الرياضي': موسيماني كان يعلم خبايا صن داونز وسنعبر بجمهور الأهلي اليومتحدث عماد النحاس، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استعداد الأهلي المصري اليوم، وسبب تعثر الأهلي الدائم في جنوب إفريقيا.

الآن مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في الدوري الأفريقي.. يلا شوتلقاء العودة بين Al Ahly Vs Mamelodi Sundowns اليوم, بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز في إياب الدوري الأفريقي, مباراة الأهلي وصن داونز أصبحت واحدة من أبرز المواجهات في قارة إفريقيا.

شاهد لحظة إصابة نجم الأهلي ونقله إلى المستشفىرصدت كاميرا صدى البلد لحظة إصابة رضا سليم لاعب النادي الأهلي خلال مواجهة صن

