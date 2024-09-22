الأهلي يقدم مكافأة خاصة للاعبين لتحفيزهم على الفوز بالسوبر الأفريقي

مكافأة خاصة، بخلاف ما تنص عليه اللائحة للاعبى الفريق الكروى الأول، لتحفيزهم على تحقيق الفوز بالسوبر الأفريقى، فضلاً عن صرف أى مستحقات للاعبين لدى النادى قبل المواجهة الحاسمة، والتى يسعى الأهلى خلالها للتتويج باللقب التاسع فى تاريخه على غريمه التقليدى الزمالك الجمعة المقبل بالسعودية.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى. رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

الأهلي الزمالك السوبر الأفريقي كأس السوبر كرة قدم

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