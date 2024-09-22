الأهلي يتقدم على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا

يتقدم الأهلي على جورماهيا الكيني بهدفين نظيفين، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من رأسية سددها على يمين حارس جورماهيا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى من يحيى عطية الله حولها ربيعة ببراعة في الشباك الخالية، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة خطيرة في الدقيقة 28 ولكن تدخل الحكم واحتسب خطأ لصالح الأهلي وتوقف اللعب لعلاج قائد الأهلي.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بدون تغييرات وجاءت بداية الشوط الثاني كما هو الحال في بداية الشوط الثاني، ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة بدأت من عند أكرم توفيق وأهداها يحيى عطية الله لوسام والذي سددها في المرمى الخالي. أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.ينقلنا للأجواء الباردة.. اليوم بداية فصل الخريف ويستمر 89 يوما و20 ساعةرامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتالأهلى يحتفل بتتويجه بدرع الدورى رقم 44 فى تاريخه

الأهلي، جورماهيا الكيني، دوري أبطال أفريقيا، إياب

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