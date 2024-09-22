الأهلي يحقق لقب السوبر الإفريقي خلال الاحتفال بدرع الدوري رقم 44

لاعبيها بتحقيق لقب السوبر الإفريقي خلال الاحتفال بالتتويج ب درع الدوري رقم 44، في مباراتهم أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل والتي تجمعهما على استاد المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الإفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي. أحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من رأسية سددها على يمين حارس جورماهيا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى من يحيى عطية الله حولها ربيعة ببراعة في الشباك الخالية، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة خطيرة في الدقيقة 28 ولكن تدخل الحكم واحتسب خطأ لصالح الأهلي وتوقف اللعب لعلاج قائد الأهلي.

الأهلي جورماهيا دوري أبطال أفريقيا السوبر الإفريقي درع الدوري

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