الأهلى في المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية لكرة اليد

التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من: برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة.وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد ، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.
وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين. ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.
كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.الفرنسية: ترامب لن يترشح لانتخابات 2028 حال خسارة المعركة المقبلة فى نوفمبرتنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلامنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجةموعد مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك فى السعودية
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