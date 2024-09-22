الأهلى في المجموعة الثانية لكأس العالم للأندية لكرة اليد

التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة والتى ستستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل عن وقوع الأهلى بالمجموعة الثانية بجانب كل من: برشلونة وجامعة سيدنى وفقا لاختياره كمنظم للبطولة.وشهد شهر مايو الماضي حفل توقيع استضافة مصر لـ سوبر جلوب كرة اليد وبطولة العالم للقارات بقصر عابدين بتنظيم الشركة المتحدة واتحاد كرة اليد ، وتحت إشراف الاتحاد الدولى للعبة، لتواصل مصر استضافتها ورعايتها للأحداث والبطولات العالمية في مختلف الألعاب الرياضية.

وشهد حفل التوقيع حضور كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومسئولى الشركة المتحدة للرياضة المتمثلة فى رئيس الشركة محمد يحيى لطفى، ونائبه سيف الوزيرى، ومسئولى اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين. ومنح الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" لمدة ثلاث نسخ متتالية، وهي البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، والتي تشارك فيها أبطال القارات، ومن المقرر إقامتها في صالة العاصمة الإدارية الجديدة المقامة على أحدث طراز عالمي.

كما منح الاتحاد الدولي مصر حق بطولة أخرى من العيار الثقيل وهي بطولة العالم، ويشارك فيها المنتخبات السبعة الأولى على مستوى العالم.الفرنسية: ترامب لن يترشح لانتخابات 2028 حال خسارة المعركة المقبلة فى نوفمبرتنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلامنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. رابط موقع التنسيق للحصول على النتيجةموعد مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك فى السعودية

كرة اليد كأس العالم للأندية الأهلي مصر برشلونة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الإعلان عن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليدأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 (سوبر جلوب)، بمشاركة الأهلي والزمالك.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

قائمة فريق يد الأهلي في كأس العالم للأندية 'سوبر جلوب'يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب التي تستضيفها مصر في الفترة المقبلة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

إنجاز تاريخي .. منتخب مصر بطلا للعالم لكرة اليد للكراسي المتحركةتوج منتخب مصر لكرة اليد للكراسي المتحركة بلقب بطولة العالم في نسختها الثانية

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

تعرف على مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى كأس العالم لأندية اليديستعد فريقا الأهلى والزمالك لخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إنطلاقه فى مصر سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

تعرف على مجموعتى الأهلى والزمالك فى كأس العالم لأندية اليد بالعاصمة الإداريةيستعد فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بمصر فى العاصمة الإدارية الجديدة سبتمبر القادم بعد إجراء القرعة يوم الأربعاء الماضى فى مدينة العلمين الجديدة .

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

يد الزمالك فى مواجهة البنك الأهلى وديا استعدادا لمونديال الأنديةيواجه فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى الثامنة مساء اليوم الخميس، نظيره البنك الأهلى وديا فى إطار معسكره المغلق بمدينة الاسكندرية استعدادا للموسم المحلى الجديد وبطولة كأس العالم للأندية

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »