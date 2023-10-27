الأهلي يختتم تدريبه الأول في بريتوريا استعدادا لصن داونز

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدبعد مرور نصف قرن على رحيله.. أدب طه حسين مصدر إلهام على الشاشةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:54 موقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال.

وقام الجهاز الفني بتطبيق الجزء الخططي خلال بعض الفقرات الخاصة بتدريبات الكرة، فيما أدى ثلاثي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في الجزء الخاص بتدريبات الكرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابًا و1-1 في مباراة العودة. فيما فاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي. headtopics.com

موعد مباراة الأهلى وصن دوانز فى نصف نهائى دورى السوبر الأفريقىيخوض الأهلى مرانه الأول اليوم في جنوب أفريقيا على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي. اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لمباراة صن داونز.. صور من تحرك الأهلى لخوض المران الأولتحركت بعثة النادي الأهلي من مقر الإقامة في بريتوريا، لخوض المران الأول، استعدادا لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي. اقرأ أكثر ⮕

3 غيابات تثير قلق صن داونز قبل لقاء الأهلي فى الدورى الأفريقىنشر ماهر همام نجم الأهلي السابق تصريحات مركوينا المدير الفني لصن داونز قبل لقاء الأهلي. اقرأ أكثر ⮕

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة صن داونز ببطولة الدوري الإفريقيخاص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

الدوري الإفريقي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في بريتوريا استعدادًا لمباراة صن داونزاختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه الأول اليوم في جنوب إفريقيا، الذي أقيم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصر بعد غد الأحد بتوقيت القاهرة. اقرأ أكثر ⮕

أول مران للأهلي فى جنوب أفريقيا استعداداً لمباراة صن داونز.. فيديوانطلق أول مران لفريق الكرة بالنادي الأهلي منذ قليل ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمباراة صن داونز التي تقام في الثالثة من عصر بعد غد اقرأ أكثر ⮕