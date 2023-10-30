الأمم المتحدة تبرز زيادة استثمارات البنية التحتية بشمال سيناء (فيديو)

حظيت سيناء باهتمام بالغ من الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الأخيرة، فحرصت على تنميتها بمشروعات مختلفة من معالجة للمياه وزيادة مساحة الأراضى الزراعية، إلى جانب تسهيل ربط شبه الجزيرة بباقى المحافظات المصريةوحظيت جهود الدولة المصرية بإشادة العديد من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، حيث تناولت تلك المشروعات ومدى تأثيرها فى جذب الاستثمارات لأرض الفيروزوذكرت الأمم المتحدة، أن الاستثمارات العامة زادت بالبنية التحتية لمنطقة سيناء إلى جانب مشروعات النقل والإسكان، مما...

بينما سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر فى شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة فى العالم، وأشارت إلى انها تقدم مصدرًا هامًا لمياه الرى وحلًا فعالًا لدعم الزرعة بمنطقة سيناءوتناولت كالة بلومبرج الأمريكية جهود مصر لتطوير البنية التحتية للموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات، وأشارت إلى عمل القيادة المصرية على صياغة سياسات مرنة للتعامل بصورة أفضل مع التحديات الاقتصادية المختلفةأما وكالة اليونسيف، فقد تحدثت عن قيام مصر بتوسيع نطاق...

5 مشروعات تعليمية جديدة ترى النور بشمال سيناء.. تعرف عليهاقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان أحدث مشروعات التعليم التى شهدتها بشمال سيناء اقرأ أكثر ⮕

استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريشأفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي. اقرأ أكثر ⮕

إعلام عبري: نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما تُحرق حماس تل أبيبإعلام عبري نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما ت حرق حماس تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إعلام عبري: نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما تُحرق حماس تل أبيبإعلام عبري نشاهد صدق الجيش بضرب البنية التحتية للمقاومة بينما ت حرق حماس تل أبيب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش يستقبل شحنتى مساعدات لغزة من الكويت وتركيااستقبل مطار العريش بشمال سيناء، اليوم الأحد طائرتي شحن تنقل مساعدات لغزة قادمة من الكويت، وتركيا. اقرأ أكثر ⮕

بسبب تصريحات جوتيرتش.. تحرك جديد من إسرائيل ضد الأمم المتحدةدعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، المجتمع الدولي إلى وقف تمويل الأمم المتحدة، بعد أيام من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.... اقرأ أكثر ⮕