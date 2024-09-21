الأهلي يكرر فوزه على جورماهيا بثلاثية نظيفة ويتأهل لدور المجموعات الأفريقى.. الأحمر يتألق فى ليلة الاحتفال بالدرع 44.. عطية الله يتألق ويصنع هدفين.. وسام يفتتح باكورة أهدافه بالموسم الجديد..

أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.حسين الشحات: واجهنا صعوبات كثيرة الموسم الماضي.. وأتمنى الاحتفال يوم الجمعةرامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقاداتفرحة عارمة من جماهير الأهلى فى ليلة الاحتفال بالدرع 44..

الأهلي جورماهيا بطولة أفريقيا يحيى عطية الله سام أبو علي

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