الألعاب الإلكترونية والدوبامين.. كيف يتعافى أطفالنا من إدمان 'السم المُضيء'؟.. اليوم السابع يفتح تحقيقا فى الظاهرة.. انتحار ومشاكل صحية أخطر تداعياتها.. تهميش الرياضة يدق جرس إنذار.. ومصر الأولى عربيا وأفريقيا

الألعاب الإلكترونية والدوبامين.. كيف يتعافى أطفالنا من إدمان "السم المُضيء"؟.. اليوم السابع يفتح تحقيقا فى الظاهرة.. انتحار ومشاكل صحية أخطر تداعياتها.. تهميش الرياضة يدق جرس إنذار..

مخاطر الألعاب الإلكترونية على العقل البشري هو ما يدفعنا لمناقشة هذه القضية بأبعادها المختلفة، بعد ثبوت تورطها فى التأثير السلبي على الصحة النفسية والبدنية لمدمنيها، وتأثيرها فى الحالة الاقتصادية للشعوب، وانعكاساتها البشعة على تدنى مستوى التعليم والثقافة، واستخدامها في أغراض أخرى خبيثة، مثل المراهنات التي أدت في بعض الحالات إلى قدوم الخاسرين منها على الانتحارالدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي وصاحب النظريات العميقة فى تحليل الشخصيات، يرى أن هناك تأثيرات سلبية للألعاب الإلكترونية على العين...

وأكد مدير تعليم القاهرة، إلى أن الألعاب الإلكترونية والمتداولة تمثل خطورة بالغة علي حياة أبنائنا الطلاب شباب مصر ومستقبلها، مشددًا على أهمية وجود رقابة من ولي الأمر لحماية الأبناء من ممارسة الألعاب العنيفة التي من الممكن أن تؤثر على شخصيتهم فيما بعد، ووقوعهم فريسة لإدمان هذه الألعاب الإلكترونية الخطيرة. headtopics.com

وأضاف أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لليوم السابع: "حالات الانتحار المعلنة لأطفال تأثروا بشكل مباشر أو غير مباشر بالألعاب الإلكترونية وما تحتوي عليه من سموم نفسية أقل بكثير من أضرار الألعاب الحقيقة التي تصيب الأطفال بالتوحد، وزير الاتصالات وعدنا كـ مهتمين ومهمومين بهذه الظاهرة، بالحد من انتشارها، مبررًا بطيء الرقابة على الألعاب الإليكترونية، بوجود مواقع لهذه الألعاب خارجية ومجهولة المصدر، وأوصى بضرورة تفعيل الرقابة من الأسرة في المقام الأول".

وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، من وزارة الشباب والرياضة، صياغة بروتوكولات تعاون مع مراكز الشباب والأندية ووزارة التربية والتعليم، لعمل مشاريع لتشجيع الأطفال على الرياضة واكتشاف مواهبهم، على غرار كابيتانو مصر، موضحا أن الأطفال ثروة في بلد تعداده السكاني كبير مثل مصر، يمثل فيه الموهوبين كنز يجب الاستفادة منه. headtopics.com

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