الأهلى مع التأمين والزمالك مع هليوبوليس بدورى السلة

وعلى مستوى المجموعة الثالثة يلتقى الجيش مع الأولمبى، والزمالك مع هليوبوليس، وفى المجموعة الرابعة يلتقى الجزيرة مع الزهور، وسموحة مع الطيران .وتوج فريق كرة السلة بالنادي الأهلي ببطولة كأس السوبر على حساب نادي الزمالك بنتيجة 64/60 في اللقاء الذي جمع بين الناديين فى مملكة البحرين.بالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

YOUM7: الشمس مع الأهلى والأوليمبى مع الزمالك فى دورى السلة رجالتنطلق اليوم مباريات الدورة المجمعة الثانية، من بطولة الدورى الممتاز رجال والمرتبط بالمرحلة السنية تحت 18 سنة والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر، حيث أقيمت المرحلة الاولى من 25إلى 27 أكتوبر .

BALADTV: اليوم.. الأهلي يلتقي الشمس في دوري المرتبط لكرة السلةيخوض الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الأربعاء، عندما يلتقي مع نظيره فريق الشمس، في اللقاء الذي يجمع ا

YOUM7: تعرف على موعد مباريات الجولة السادسة من دورى Nileتنطلق مباريات الجولة السادسة من منافسات دورى Nile في الرابعة عصر غد الجمعة، بثلاث مباريات قوية بين سموحة والاتحاد، والزمالك مع زد، وأخيرا سيراميكا مع بيراميدز.

SHOROUK_NEWS: كهربا يقود هجوم الأهلي في التشكيل المتوقع لمواجهة صن داونزيلتقي الأهلي مع نظيره مايلودي صن داونز

MOBTADA: وقفة للتحالف الوطني للعمل الأهلي أمام معبر رفح لدعم غزة (صور)نظم عدد من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وقفة تضامنية مع الفلسطينيين فى قطاع غزة.

ELBALADOFFICIAL: جامعة القاهرة تطلق عددا من القوافل الطبية للقرى |تفاصيلأطلقت جامعة القاهرة بالتعاون مع كلية طب الأسنان قوافل العلاجية والخدمية والصحية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي .

