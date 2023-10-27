الأمم المتحدة: سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانية

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم ، الجمعة، من أنه "بدون تغيير جوهرى، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسى الإنسانيةوقال جوتيريش- فى بيان تلاه المتحدث باسمه- "على الجميع تحمل مسؤولياتهم.

ما نحتاج اليه هو مساعدة كبيرة ومتواصلة، نحتاج إلى وقف إنسانى لإطلاق النار لكى تصل هذه المساعدات إلى من يحتاجون اليهاوأوضح "فى ما يتعلق بالأونروا لدينا وقود يكفى لليوم"، مشيرا إلى أن الوكالة "حدت بشكل جذري" من استهلاكها لكنها بحاجة إلى 160 ألف لتر من المحروقات فى اليوم لتأمين خدماتها، مؤكدا أن الأونروا لديها آليات متابعة متينة للمساعدات التى تصلهاوحول حصيلة الشهداء والجرحى فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، أكد لازارينى "فى الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست...

الأمم المتحدة: غزة ستتكبد 'وابلا غير مسبوق من المآسي'حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

أنطونيو جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون خسائر فادحة غير مسبوقةحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه «بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية». اقرأ أكثر ⮕

التاريخ سيحاكمنا .. جوتيريش : غزة ستتكبد وابلا غير مسبوق من المآسيحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية . اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: قطاع غزة سوف يتكبد وابلا غير مسبوق من المآسىأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن الأمم المتحدة تقول إن قطاع غزة سوف يتكبد وابلا غير مسبوق من المآسي اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة: قطاع غزة يشهد مآسي غير مسبوقة .. فيديوعرضت فضائية القاهرة الإخبارية ، نبأ عاجل نقلا عن الأمم المتحدة أن قطاع غزة سوف يتكبد وابلا غير مسبوق من المآسي. اقرأ أكثر ⮕

النائب أيمن محسب: تصعيد الاحتلال فى غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولىأدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة اقرأ أكثر ⮕