الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا

مصراوي طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بهدنة إنسانية في الشرق الأوسط والإطلاق غير المشروط لكل الرهائن وإيصال المساعدات الإنسانية. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "على الجميع تحمل مسؤولياتهم وهذه هي لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا". وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

أمين عام الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم عليناأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش يقول إنه على الجميع تحمل مسؤوليتهم وهذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا. اقرأ أكثر ⮕

جوتيريش عن الأوضاع الكارثية في غزة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم عليناجوتيريش: يجب تعديل نظام التحقق من وصول المساعدات إلى غزة بشكل يضمن دخول شاحنات أكثر دون تأخير. اقرأ أكثر ⮕

تركي آل الشيخ يوجه رسالة:' عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة'تركي آل الشيخ يوجه رسالة عندما يزايد التافهين علينا يجب أن نوضح الحقيقة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: صراع إسرائيل وحماس بلغ لحظة محفوفة بالمخاطرقالت ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن العالم وصل إلى "لحظة محفوفة بالمخاطر" اقرأ أكثر ⮕

مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: صراع فلسطين وإسرائيل بلغ لحظة محفوفة بالمخاطرقالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بلغ لحظة محفوفة بالمخاطر. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى يهنئ الأمم المتحدة بمناسبة يومها السنوىأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف، إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة للتهنئة، بمناسبة يوم الأمم المتحدة. اقرأ أكثر ⮕