الأمم المتحدة: العديد من الأشخاص سيموتون جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لقطاع غزة

حذرت الأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة من أن"العديد من الأشخاص سيموتون" جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع"تنهار"، وسط تقديرات بوجود"ألف جثة" تحت الأنقاض لم يتم احتسابها ضمن حصيلة القتلى.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني -في مؤتمر صحفي، وفقا لقناة"الحرة" الأمريكية- إنه:"بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة".وأضاف المفوض الأممي أن"الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. بدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي"، مشددا على ضرورة تقديم مساعدات"متواصلة" للقطاع.

وأكد لازاريني أنه سيزور غزة"تضامنا" مع القطاع الذي تفرض عليه إسرائيل"حصارا مطبقا" بعد هجمات حماس، مردفا:"الآلاف قتلوا وأصيبوا في غزة، ولا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات".انقطاع الإنترنت بالكامل عن قطاع غزة .. وسط غارات إسرائيلية غير مسبوقة واستشهاد العشراتحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى headtopics.com

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