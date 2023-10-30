الأوبرا تقرر تأجيل حفل الفرقة القومية لحين إشعار آخر

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى الذى كان من المفترض إقامته يوم الخميس المقبل 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لحين إشعار آخر والحفل كان بقيادة المايسترو حازم القصبجيوكان يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الوطنية والرومانسية منها قصيدة مصر، حلوة بلادي، أنا المصري، الله يا بلادنا، أنا وشادي، زهرة المدائن، انا بحبك يا بلادى، ياللي سامعني، وحياتك يا حبيبي، فوق الشوك، الثلاثية المقدسة، مضناك، غريب يا زمان وغيرها..

اداء أحمد عفت، آيات فاروق، إيناس عز الدين، منار سمير، سامح منير وأشرف وليديذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظا عليه من الاندثاروتستعد دار الأوبرا أيضًا لاستقبال حفلين جديدين للموسيقار عمر خيرت على المسرح الكبير يومي 12 و13 ديسمبر المقبل، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهورتحذير من...

دار الأوبرا: تأجيل حفل الفرقة القومية لحين إشعار آخردار الأوبرا: تأجيل حفل الفرقة القومية لحين إشعار آخر اقرأ أكثر ⮕

تأجيل حفل الفرقة القومية بالأوبرا لأجل غير مسمى تضامنا مع غزةقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفرقة القومية الذي كان من المقرر إقامته على المسرح الكبير يوم الخميس 2 نوفمبر 2024 لحين إشعار آخر. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على سبب تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بالأوبراقررت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، تأجيل حفل الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، والذي كان من المقرر إقامته في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، على المسرح الكبير، وذلك لحين إشعار آخر اقرأ أكثر ⮕

الفرقة العربية للموسيقى تقدم مؤلفات وطنية ورومانسية بالأوبرا.. الخميستنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية، تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا. اقرأ أكثر ⮕

الخميس.. الفرقة العربية للموسيقى تحيى حفلا بالأوبراتحيي الفرقة القومية العربية للموسيقى، حفلاً فنيا بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في الثامنة من مساء الخميس المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2023، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اقرأ أكثر ⮕

الفرقة القومية العربية تحيي حفلاً موسيقيًا الخميس المقبل بالأوبراتقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى حفلاً موسيقيًا بقيادة المايسترو حازم القصبجي وذلك في الثامنة مساء الخميس 2 نوفمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. اقرأ أكثر ⮕