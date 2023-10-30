الأمم المتحدة: وصلت حتى الآن 117 شاحنة مساعدات لقطاع غزة

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةطائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهماأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات.

وأضاف المكتب في جنيف أنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم"بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة. ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع.

وقد وصلت 33 شاحنة أمس الأحد قطاع غزة، مما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الأعمال العدائية الحالية. وقال المكتب إن المساعدات تتضمن مياه وطعام وأدوية. وأضاف"الزيادة مرحب بها، ولكن هناك حاجة لإدخال كمية أكبر بكثير باستمرار لتجنب تدهور الوضع الإنساني بصورة أكبر، ويتضمن ذلك الاضطرابات المدنية".البنك الدولي: تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يرفع سعر برميل البترول إلى 150 دولارا headtopics.com

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 94 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآنالهلال الأحمر الفلسطيني دخول 94 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر الفلسطيني: دخول 94 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآنالهلال الأحمر الفلسطيني دخول 94 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة حتى الآن | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

«إكسترا نيوز»: الهلال الأحمر المصري أرسل 84 شاحنة مساعدات لغزة حتى الآنأفادت فضائية 'إكسترا نيوز'، في نبأ عاجل، بأن مؤسسة الهلال الأحمر المصري، أرسلت 84 شاحنة مساعدات غذائية وإنسانية إلى قطاع غزة حتى الآن. اقرأ أكثر ⮕

الهلال الأحمر: إدخال 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح حتى الآنقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إنه جرى إدخال 84 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى الآن، مؤكدا أنه نسبة ضئيلة بالنسبة للاحتياجات اللازمة هناك، موضحا أن الهلال الأحمر في تواصل مستمر مع نظيره الفلسطيني لتحديد الأولويات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني، وأن هناك 1000 شاحنة جاهزة لإرسالها عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزةالقاهرة الإخبارية 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'القاهرة الإخبارية': 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزةالقاهرة الإخبارية 47 شاحنة مساعدات دخلت اليوم عبر معبر رفح إلى قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕