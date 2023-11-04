الأهلي يسعى لتصحيح مساره في مواجهة المقاولون العرب

ويسعى الأهلي خلال مواجهة الليلة، تصحيح مساره بعد توديع الدوري الإفريقي، والانتقادات التي يتعرض لها المدير الفني مارسيل كولر واللاعبون.لعب الأهلي ضد فريق المقاولون العرب 81 لقاء، تمكن الأحمر خلالها من تحقيق الفوز في 58 لقاء. كما حقق المقاولون العرب 7 انتصارات على الأهلي، وانتهت 16 مواجهة بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 141 هدفا في شباك المقاولون العرب، مقابل 46 هدفا أحرزها ذئاب الجبل

. ويعتبر أحمد بلال هو هداف مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب برصيد 7 أهداف، وكان فوز الأهلي 2/6 أكبر نتيجة بين الفريقين

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جريدة الفجر: محمود كهربا يغيب عن مواجهة المقاولون العرب في دوري نايليغيب محمود كهربا لاعب الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل بسبب الإيقاف.

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MOBTADA: بقيادة شوبير.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولونيسعى الأهلي لمصالحة جماهيره في مباراة المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب عثمان أحمد عثمان.

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جريدة الفجر: 80 مباراة.. التاريخ يرجح كافة الأهلي أمام المقاولون العرب قبل مواجهة الغديحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الغد على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.

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MOBTADA: خاص.. صلاح محسن يقترب من قيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون العربأصبح صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، في طريقه نحو قيادة هجوم الفريق، خلال مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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ELWATANNEWS: عاجل.. كولر يحدد صفقات يناير في الأهليالأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم في الدوري بعد وداع الدوري الأفريقي، و3 أسماء مطلوبة في النادي الأهلي بفرمان مارسيل كولر في الفترة المقبلة.

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YOUM7: موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nileيستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة المقاولون العرب اليوم، السبت باستاد الجبل الأخضر.

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