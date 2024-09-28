الأهلي يتعاقد مع رامي إبراهيم لتعزيز صفوف كرة السلة

، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، عن التعاقد مع رامي إبراهيم لتدعيم الفريق الأول لكرة ‏السلة رجال لمدة موسمين قادما من سبورتنج.‏

وأكد العوضي أن اللاعب يمثل إضافة كبيرة للفريق، بعدما نال ثقة الجهاز الفني، وضم اللاعب يأتي ‏في ضوء تدعيم صفوق الفريق بعناصر مميزة من أجل استمرار الفريق في حصد البطولات خلال الفترة القادمة. ‏‎وأضاف العوضي أن اللاعب وقع على عقود انتقاله للنادي لمدة 4 مواسم، بعد إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد.

الأهلي رامي إبراهيم كورة السلة مصطفى جابر كرة الطائرة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

رامى ربيعة.. صلابة دفاعية و3 مساهمات تهديفية فى 3 مباريات بالموسم الجديدأظهر رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، وجها آخر فى انطلاق هذا الموسم، بعدما ظهر بشكل رائع وتألق فى أول 3 مواجهات خاضها سواء مع المنتخب الوطنى أو مع الأهلى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كولر يستقر على ثنائى دفاع الأهلى فى مواجهة جورماهيا الكينى غداًاستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على إشراك الثنائى رامى ربيعة وياسر إبراهيم فى قيادة خط دفاع المارد الاحمر فى مباراة جورماهيا الكينى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

كولر يفضل الإبقاء على ثنائية ربيعة وياسر فى دفاع الأهلى رغم جاهزية دارييفضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الإبقاء على ثنائية رامى ربيعة وياسر إبراهيم فى قيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الزمالك المقبلة بكأس السوبر الأفريقى.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بيرسي تاو يغلق ملف العروض الخارجية للرحيل عن الأهلي في ميركاتو الصيفأغلق الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي ملف العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية من أندية خارجية، بعدما اتفق مع إدارة الأهلي على البقاء ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

الأولمبياد الخاص المصري يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد كرة السلةفي خطوة هامة نحو تعزيز النشاط الرياضي بين رياضي الاولمبياد الخاص المصري ، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الاتحاد المصري لكرة السلة والأولمبياد الخاص المصري.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

سيدات نادي ريمو تواجه الزمالك في بطولة دوري منطقة الجيزة لكرة السلةيفتتح نادي ريمو لكرة السلة مشواره في بطولة منطقة الجيزة كأول نادي متخصص بمصر في كرة السلة بمواجهة سيدات نادي الزمالك في الصالة المغطاة بمقر نادي الزمالك في أول ظهور رسمي

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »