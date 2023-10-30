الأمم المتحدة تُعلن دخول 117 شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية الحرب

جنيف - (د ب أ) قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، اليوم الاثنين، إن 117 شاحنة مساعدات وصلت قطاع غزة منذ بداية الحرب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن هذا العدد لا يلبي الاحتياجات. وأضاف المكتب في جنيف أنه على الرغم من كمياتها القليلة، فإن المساعدات سوف تقوم " بدور مهم" لتعزيز قطاع الرعاية الصحية الأساسي في غزة.

ووفقا لتقديرات أممية، فإن هناك حاجة لما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميا لإمداد سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بالاحتياجات الضرورية. وأوضح المكتب أنه قبل اندلاع الحرب، كان نحو 500 شاحنة تدخل القطاع يوميا خلال الأسبوع. وقد وصلت 33 شاحنة أمس الأحد قطاع غزة، مما يعد أكبر عدد شاحنات يدخل القطاع في يوم واحد منذ بدء الأعمال العدائية الحالية. وقال المكتب إن المساعدات تتضمن مياه وطعاما وأدوية.

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