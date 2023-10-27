الأمم المتحدة: غزة ستتكبد 'وابلا غير مسبوق من المآسي'

غوتيريش: النظام الإنساني في غزة يواجه انهيارًا كاملًاسيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية”.

وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه “على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا”، مشدداً على أنّ “النظام الإنساني فيوأضاف “نظراً للوضع اليائس والمأسوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات”.

وأشار إلى أنه قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس على خلفية الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر “كانت نحو 500 شاحنة تعبر يومياً إلى غزة”. وأكد غوتيريش أنّ “ما معدله 12 شاحنة دخلت في الأيام الأخيرة يومياً” عبر معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، في وقت تعاني غزة حالة حصار، و”الاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى”.ومساء الجمعة تعرض شمال قطاع غزة لقصف إسرائيلي كثيف، بحسب ما أظهرت لقطات مباشرة بثتها وكالة فرانس برس. headtopics.com

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “يواصل توجيه ضربات في قطاع غزة” تستهدف حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع.وأعلنت وزارة الصحة التابعة التابعة لحركة حماس أن أكثر من 7326 آلاف شخص قتلوا في غزة منذ بدء الحرب، وبينهم 3038 طفلا. وأصيب 18967 شخصا بجروح.

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