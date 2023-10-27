الأمم المتحدة: غزة ستتكبد 'وابلا غير مسبوق من المآسي'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، من أنه"بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلًا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

وأضاف:"نظرًا للوضع اليائس والمأسوي، لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات داخل غزة بدون تغيير فوري وجوهري في طريقة تدفق المساعدات". وأكد جوتيريش أنّ"ما معدله 12 شاحنة دخلت في الأيام الأخيرة يوميا"، عبر معبر رفح، في وقت تعاني غزة حالة حصار، و"الاحتياجات أكبر بكثير من أي وقت مضى".وفي سياق متصل، رأى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، أن"الكثير من الأشخاص سيموتون قريبا" بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، داعيا إلى توفير مساعدات"كبيرة ومتواصلة".

وأضاف"الخدمات الأساسية تنهار وتنفد مخزونات الأدوية والأغذية والمياه وبدأت مياه المجاري تفيض في شوارع غزة"، مشددا على أن شاحنات المساعدة التي دخلت القطاع منذ 21 أكتوبر غير كافية. وأوضح"في ما يتعلق بالأونروا لدينا وقود يكفي لليوم"، مشيرا إلى أن الوكالة"حدت بشكل جذري" من استهلاكها لكنها بحاجة إلى 160 ألف ليتر من المحروقات في اليوم لتأمين خدماتها، مؤكدا أن الأونروا لديها آليات متابعة متينة للمساعدات التي تصلها. headtopics.com

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