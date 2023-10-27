الأمن القومي على المحك.. خالد أبو بكر: مصر مستعدة لكل السيناريوهات

وأضاف خالد أبو بكر، خلال برنامج"كل يوم"، المذاع على قناة"on"، أن الدولة المصرية ترفع استعداداتها كافة، ومستعدة لكل السيناريوهات، فالأمن القومي المصري على المحك، وما يحدث في غزة يطال الجميع.

وأكد أبو بكر، ضرورة وجود اصطفاف حقيقي ووقفة مصرية عربية، حيث أنه خلال الساعات القادمة ستنكشف الأرقام، ويرى العالم حجم الكارثة الإنسانية. وتابع :"لازم نقف خلف الجيش والقيادة السياسية، ولن تقف القضية الفلسطينية عند الشعب الفلسطيني والشعب المصري، ولم تكن لتتحرر الجزائر لولا المليون شهيد".

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