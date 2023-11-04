الأهلي يستبعد 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب

ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب، وهم "محمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية للراحة، وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى ورضا سليم للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف".خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم

. خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - كريستو - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- كريم نيدفيد .وحقق الأهلى فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة. وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.مساعدات وإعانات عاجلة.. 18.7 مليون جنيه لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعيةمواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nile والقنوات الناقلةوكيل وليد أزارو: بيراميدز استفسر والأولوية للأهلى وشريف مستحيل يلعب لغير الأحم

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جريدة الفجر: محمود كهربا يغيب عن مواجهة المقاولون العرب في دوري نايليغيب محمود كهربا لاعب الأهلي عن مواجهة المقاولون العرب في دوري نايل بسبب الإيقاف.

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جريدة الفجر: كولر يستبعد أربعة لاعبين من مباراة المقاولون العربقرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد أربعة لاعبين أساسيين من قائمة الفريق المقرر خوض مباراة المقاولون العرب غدًا السبت في الدوري المصري.

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جريدة الفجر: 80 مباراة.. التاريخ يرجح كافة الأهلي أمام المقاولون العرب قبل مواجهة الغديحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق المقاولون العرب، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء الغد على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر.

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SHOROUK_NEWS: نهائي ليبرتادوريس ومهمة محلية للأهلي.. مواعيد مباريات اليوم السبتيقام مساء اليوم السبت عدد كبير من المباريات الهامة لعل أبرزها، مواجهة النادي الأهلي مع المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

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MOBTADA: الأهلي يسعى لتصحيح مساره في مواجهة المقاولون العربويسعى الأهلي خلال مواجهة الليلة، تصحيح مساره بعد توديع الدوري الإفريقي، والانتقادات التي يتعرض لها المدير الفني مارسيل كولر واللاعبون.لعب الأهلي ضد فريق المقاولون العرب 81 لقاء، تمكن الأحمر خلالها من تحقيق الفوز في 58 لقاء. كما حقق المقاولون العرب 7 انتصارات على الأهلي، وانتهت 16 مواجهة بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 141 هدفا في شباك المقاولون العرب، مقابل 46 هدفا أحرزها ذئاب الجبل. ويعتبر أحمد بلال هو هداف مباريات الأهلي ضد المقاولون العرب برصيد 7 أهداف، وكان فوز الأهلي 2/6 أكبر نتيجة بين الفريقين.

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YOUM7: موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nileيستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة المقاولون العرب اليوم، السبت باستاد الجبل الأخضر.

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