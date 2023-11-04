الأهلي يستبعد 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب

ضيفاً ثقيلاً على المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع السادس لمسابقة دوري واستبعد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى 10 لاعبين من مواجهة المقاولون العرب، وهم "محمد الشناوى وعلى معلول وحسين الشحات وأكرم توفيق ومروان عطية للراحة، وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولى ورضا سليم للإصابة ومحمود كهربا للإيقاف".خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم
. خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - كريستو - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- كريم نيدفيد .وحقق الأهلى فوزاً على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى آخر ظهور له بالدوري، فيما خسر المقاولون العرب من الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدفين فى آخر ظهور له بالمسابقة. وحصد الأهلي انتصارين في مباراتين بالدوري على حساب المصري البورسعيدي ثم الإسماعيلي، بينما تأجلت له 3 مواجهات أمام الجونة وبلدية المحلة وسيراميكا، ويأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على حساب المقاولون العرب، ومصالحة الجماهير بعدما خسر الفريق بطولتين في بدايات الموسم سواء السوبر الأفريقي أو الدوري الأفريقي.مساعدات وإعانات عاجلة.. 18.7 مليون جنيه لتعزيز سياسات الحماية الاجتماعيةمواعيد مباريات اليوم السبت 4 / 11 / 2023 فى دوري Nile والقنوات الناقلةوكيل وليد أزارو: بيراميدز استفسر والأولوية للأهلى وشريف مستحيل يلعب لغير الأحم
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