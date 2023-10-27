الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواء

وثقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"، نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي، حسبما نقلت قناة"القاهرة الإخبارية".وقالت"الأونروا" اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء.

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواءأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: 629 ألف فلسطيني في غزة نزحوا لـ 150 مركز إيواءأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا من غزة و39 موظفا استشهدوا بقصف إسرائيليقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، اليوم /الجمعة/، إنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي. اقرأ أكثر ⮕

خطر جديد يلاحق الناجين من الضربات الإسرائيلية في غزةمليون و400 ألف مواطن في غزة نزحوا إلى مراكز إيواء"، اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: 629 ألف مواطن نزحوا في غزة و39 موظفا استشهدوا في القصف الإسرائيليارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 7415 شهيدا و20.517 جريحا اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: نزوح 629 ألف فلسطيني في قطاع غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، عن إنها وثقت نزوح حوالي 629 ألف فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم لقصف مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء معا الفلسطينية اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕