الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا في غزة لـ150 مركز إيواء

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي.

وقالت "الأونروا" اليوم الجمعة، إن النازحين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة للغاية، خاصة وأن مراكز الإيواء باتت تستوعب ثلاثة أضعاف طاقتها، مشيرة إلى أن مركز إيواء واحد في مدينة رفح يوجد به 12500 نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء.وأوضحت أن 39 موظفًا تابعًا لها، استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن 38 ألف مريض يقيمون حاليًا في مراكز الإيواء، وهم بحاجة ماسة للعلاج.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

الأونروا: 629 ألف فلسطيني نزحوا من غزة و39 موظفا استشهدوا بقصف إسرائيليقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، اليوم /الجمعة/، إنها وثقت نزوح نحو 629 ألف مواطن فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم للقصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ 21 على التوالي. اقرأ أكثر ⮕

خطر جديد يلاحق الناجين من الضربات الإسرائيلية في غزةمليون و400 ألف مواطن في غزة نزحوا إلى مراكز إيواء"، اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: 629 ألف مواطن نزحوا في غزة و39 موظفا استشهدوا في القصف الإسرائيليارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية إلى أكثر من 7415 شهيدا و20.517 جريحا اقرأ أكثر ⮕

الأونروا: نزوح 629 ألف فلسطيني في قطاع غزةأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، عن إنها وثقت نزوح حوالي 629 ألف فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد أن تعرضت منازلهم لقصف مستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 من الشهر الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء معا الفلسطينية اليوم الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

متحدث الأونروا: يومان وينفذ الوقود تماما ونقصا كبيرا في الطعام والشراب والأجهزة الطبيةقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم مؤسسة الأونروا، إن هناك نقصا كبيرا في الطعام والشراب والأجهزة الطبية ، موضحا أنه رغم ذلك ما زالت وكالة الأونروا تقدم خدماتها لأهالى غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير فلسطينى: الاحتلال دمر 200 ألف وحدة سكنية كليا وجزئيا فى قطاع غزةقال وزير الأشغال والإسكان الفلسطينى محمد زيارة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى دمرت نحو 200 ألف وحدة سكنية ما بين تدمير كلى وجزئى. اقرأ أكثر ⮕