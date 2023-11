الأكثر مبيعا وفخامة.. موبايل Realme بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر رخيص جدا

كما يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.يأتي هاتف Realme 11 Pro + بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

توفر الكاميرا الرئيسية صورًا رائعة في ظروف الإضاءة المختلفة، كما توفر الكاميرا فائقة السرعة صورًا واضحة وثابتة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.يأتي هاتف Realme 11 Pro + ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمرًا طويلًا للبطارية. يبدأ سعر هاتف Realme 11 Pro + في مصر من 16 ألف جنيه مصري.يتميز الهاتف بشاشة AMOLED رائعة، ومعالج قوي، وكاميرا رئيسية رائعة، وبطارية طويلة الأمد.

