الأهلي يعين محمد رمضان مديرًا رياضيًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن النادي الأهلي رسميا تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي في الفترة المقبلة، وله اختصاصات مدير الكرة بالفريق الأول ل كرة القدم بالنادي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: عقدت لجنة التخطيط اجتماعًا بعد اليوم الأثنين، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على الكرة. وحضره مختار مختار رئيس اللجنة، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالي عضو المجلس واللجنة. وأضاف البيان أنه تم استدعاء سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وقدم محمد رمضان استقالته من لجنة التخطيط. فيما أكدت اللجنة تقديرها الكامل لما بذله سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.

الأهلي محمد رمضان مدير رياضي كرة القدم سامي قمصان

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

البنك الدولي يعين مديرًا جديدًا لبلدان كينيا ورواندا والصومال وأوغنداعين البنك الدولي كيمياو فان مديرًا جديدًا لمجموعة البنك في بلدان كينيا ورواندا والصومال وأوغندا، اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2024.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

محسن صالح: بن رمضان يشبه لاعبي الدوري المصريأكد محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي أن الفوارق الفنية بين محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينسفاروش المجري

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

«خطاب صادم» ينهي آمال الأهلي في ضم بن رمضانتلقى مسؤولو الأهلي خطابا صادما من نادي فرينكفاروزي المجري وسط محاولات التعاقد مع لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان.

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

الأهلي يبحث استبدال بن رمضان بمهاجم أجنبيتبحث إدارة النادي الأهلي استبدال صفقة محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينسفاروش المجري، بضم أحد المهاجمين الأجانب

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

أكرم أبو ريدة مديرًا لبطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة بمصراستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا لبطولة العالم للكراسي المتحركة والتي

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

أكرم أبو ريدة مديرًا لبطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة بمصراستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على اختيار أكرم أبو ريدة، مديرًا لبطولة العالم للكراسي المتحركة والتي تستضيفها مصر.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »