الأهلي يستهدف ضم أحمد فتوح من الزمالك

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ووجد الأهلي ضالته في أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك ومنتخب مصر الذي يعتبر الهدف الأول لمسئولي الأهلي منذ فترة ودخل النادي في مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله خلال الفترة الماضية ولكن لم تكلل بالنجاح. وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" أن أزمة أحمد فتوح الأخيرة مع مسئولي الزمالك وخروجه من معسكر الفريق الابيض قبل مباراة زد في الدوري تجعل فرصة الاهلي في التفاوض مع فتوح قوية

. وأضاف المصدر أن أحمد فتوح ووكيل أعماله رفضوا العرض المالي من نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب وهو السبب في أزمة معسكر الفريق ومغادرة احمد فتوح لفندق الغقامة والاستبعاد من مباراة زد. وأضاف المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي حصل على الضوء الأخضر وجدد المفاوضات مع فتوح ووكيل أعماله لإنهاء الصفقة خاصة أن اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل. وشدد المصدر على أن إعلان أحمد فتوح التمرد ورفض خوض مباراة الزمالك أمام زد أمس في الدوري المصري، يمنح الأهلي فرصة قوية في التعاقد مع اللاعب حيث يسعى النادي الأهلي، لاستغلال الخلاف بين اللاعب وإدارة ناديه. وكان الأهلي دخل في مفاوضات مع احمد فتوح في الصيف الماضي ولكن المطالب المادية الكبيرة التي طلبع=ها الظهير الأيسر الدولي حالت دون اتمام الصفقة

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