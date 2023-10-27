الأرصاد تنصح قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة اليوم

وأوضحت أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء تصل الي حد السيول، كما تمتد خفيفة إلى متوسطة علي جنوب الصعيد وخليج السويس وتكون خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى.شبورة وأمطار خفيفة..

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