الأردن يواصل اتصالاته الدولية لحشد الدعم لمشروع قرار أممي بشأن الوضع في غزة

وأجرى الصفدي وفق لبيان وزارة الخارجية الأردنية اتصالات هاتفية بهذا الخصوص مع وزراء خارجية كل من: سلطنة عُمان والدنمارك والسويد والسعودية والإمارات ومصر وقطر وتركيا والبرتغال واليونان وإسبانيا والهند وكندا وفنلندا وسويسرا وسلوفينيا وإيرلندا والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.وكان الصفدي قد أجرى أيضا اتصالات مماثلة خلال اليومين الماضيين مع العديد من وزراء الخارجية والمسؤولين.

وتم خلال الاتصالات، بحث سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى ‎غزة.

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