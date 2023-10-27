الأردن أمام الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيلي يتعمد قتل المدنيين بفلسطين

قال ممثل الأردن في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في غزة، ويتعمد قتل المدنيين، وبينهم نساء، وأطفال، وعاملون في القطاع الصحي، وإن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة، ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب.

، أن مشروع القرار العربي يدعو إلي هدنة إنسانية وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات والدعم إلي قطاع غزة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 في محال الصاغة«القاهرة الإخبارية»: الجيش الإسرائيلي يؤكد ارتباط مقذوف سقط في مصر «بتهديد جوي»

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جوتيريش يدين جرائم إسرائيل فى غزة ويرفض الإخلاء القسرى للفلسطينيين.. أنطونيو ينعى موظفى الأمم المتحدة ويندد بالهجمات على المستشفيات والمخيمات.. ومنسق السلام يشيد بجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية (إنفوجراف)منذ اللحظة الأولي من التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة نددت منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي اقرأ أكثر ⮕

شريهان لـصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

شريهان لصحفى فلسطينى فقد 25 من عائلته: أنتم الحق والكيان الصهيونى الباطلأحداث مأساوية تشهدها فلسطين وخاصة قطاع غزة، بسبب عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عليهم بقصف منازل المدنيين. اقرأ أكثر ⮕

'أطباء القاهرة' تطلق مبادرة 'توثيق' لملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدوليةأطلقت نقابة أطباء القاهرة مبادرة توثيق لرصد جرائم الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، باستخدام القنابل والأسلحة المحرمة دوليا تمهيداً لملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تحذر من أزمة 'عميقة' للمرأة فى قطاع غزةحذرت سارة هندريكس نائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تأثير التصعيد من قوات الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'الصحفيين' الفلسطينية: 'لو ربع هذا حدث في أي مكان آخر لوقف العالم على أصابعه'يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته التي تستهدف المدنيين العزل، لليوم العشرين على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس. اقرأ أكثر ⮕