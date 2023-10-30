الأزهر: الجيش الإسرائيلي إرهابي تجرد من معاني الإنسانية.. وتحية لـ جوتيريش على كلمة الحق والعدل

السيسي يجتمع مع مدبولي وعدد من المسئولين لمتابعة مستجدات جهود حماية الأراضي الزراعيةالصحة الفلسطينية: تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المُستشفيات مُستمرة.. وعمليات الإخلاء مُستحيلةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي إرهابي تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية.
وقال الأزهر، في بيان اليوم:"تحية طيبة لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بأجسادكم الناحلة وصدوركم العارية هذه النيران، يرسلها عليكم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير المساجد والكنائس، وقتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة".
وأضاف:"تحية لكم أيها الأبطال وأنتم تواجهون بإيمانكم البوارج وحاملات الطائرات وقاذفات الصواريخ وتتصدون لها من منصة الإيمان بالله غير خائفين ولا متذللين. أيها الأبطال استمدوا قوتكم من قرآنكم الكريم، واستعينوا بقول الله تعالى: {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}". headtopics.com
وأشار إلى أن الأزهر"يسجل، وبكل اعتزاز وتقدير بالغ، الموقف الرجولي الشجاع والشهم الذي وقفه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غزة. تحية لك أيها الرجل الشجاع وأنت تصدح بكلمة الحق والعدل".
ولفت إلى أنه"يشجع موقف كل أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية التي تُرتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال والأبرياء". وأهاب الأزهر، بحكومات الدول العربية والإسلامية، أن يسارعوا لمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وأن يُسخِّروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم وكف بطش هذا الكيان المغتصب عنهم. headtopics.com