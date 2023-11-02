الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تكون حالة الطقس اليوم الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوجد شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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