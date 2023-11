الأرصاد: تلاشي فرص سقوط الأمطار اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية

وأوضحت أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا عن معدلها الطبيعي بنحو من درجة إلى 3 درجات، وتستمر حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELWATANNEWS: «الأرصاد» تكشف درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. هل تبدأ في الانخفاض؟مع اقتراب النصف الثاني من فصل الخريف، تشهد انحاء الجمهورية انخفاض فى درجات الحرارة، مع استمرار سقوط الأمطار الرعدية والمتفاوتة الشدة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بيان جديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار على هذه المناطقبيان جديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار على هذه المناطق

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: بيان جديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار على هذه المناطقبيان جديد من الأرصاد بشأن سقوط الأمطار على هذه المناطق

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأرصاد: انحسار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خفيفةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الأرصاد: انحصار فرص الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى غدا خفيفة وغير مؤثرةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى انحصار فرص سقوط الأمطار غداً الأربعاء لتكون فقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: عاجل.. أمطار تضرب 13 محافظة خلال الساعات المقبلة.. و«الأرصاد» تحذريبحث المواطنون عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في المحافظات وفرص سقوط الأمطار بعد تحذيرات خبراء هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية تؤثر على الطرق

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕