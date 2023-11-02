الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

كما توقعت هيئة الأرصاد أن يكون حالة الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجويةوتتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل الى حد الضباب على بعض المناطق، وفق بيان هيئة الأرصاد.
أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .العظمى الصغرىوادى النطرون 30 21بورسعيد 27 22الطور 30 21سيوة 30 17أبو رماد 30 25 الأقصر 34 23
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