الأرباح 23 مليار جنيه.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر"إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة. وصعد مؤشر"إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر"إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة"إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة.

البورصة المصرية تربح 23 مليار جنيه في ختام تعاملات الأثنيناختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة المصرية تختتم على خسارة برأس المال وتباين بالأداءاختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على تباين جماعي للمؤشرات وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تربح 23.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنينارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وزاد رأس المال السوقي بنحو 23.3 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.596 تريليون جنيه. اقرأ أكثر ⮕

البورصة تفقد 16 مليار جنيه في ختام تعاملات اليومتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.573 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 23086 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0. اقرأ أكثر ⮕

مؤشرات البورصة تستهل جلسة بداية الأسبوع بارتفاع جماعيبدأت مؤشرات البورصة، تعاملات اليوم الأحد -بداية جلسات الأسبوع- بارتفاع جماعي. اقرأ أكثر ⮕

ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنيناستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. اقرأ أكثر ⮕