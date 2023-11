الأردن يطرح مناقصة دولية لشراء نحو 120 ألف طن من القمح

وطلب الأردن في المناقصة توريد القمح على شحنات تتراوح ما بين 50 ألفا و60 ألف طن.كما أوضح أنه من الممكن الشحن في الفترات من الأول إلى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، ومن 16 إلى 31 يناير/كانون الثاني، ومن الأول إلى الرابع عشر من فبراير/شباط ومن 15 إلى 29 فبراير/شباط.

