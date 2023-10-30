الأربعاء.. عرض «فوتوجونيك» و«عروستي» بمركز الثقافة السينمائية

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يروي فيلم"فوتوجونيك"، قصة مرام التي تعتقد أن طبيعة الناس الحقيقية يمكن أن تنكشف من خلال عدسة كاميرتها، حين تلتقي حبّ حياتها تواجه معضلة أن تكشف الحقيقة التي يخفيها هذا الحبيب، خصوصًا في ظل الضغوط الإجتماعية التي تدفعها إلى الزواج.

عرض فيلمى 'فوتوجونيك' و'عروستى' بمركز الثقافة السينمائيةيستأنف مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء نشاطة السينمائي بعرض كل من فيلم (فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) اقرأ أكثر ⮕

الأربعاء عرض فيلمي فوتوجونيك وعروستي بمركز الثقافة السينمائيةيستأنف مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما الأربعاء القادم الموافق ١ نوفمبر في تمام الساعه السادسه مساء نشاطة السينمائي بعرض كلاً من فيلم( فوتوجونيك) والفيلم الروائي القصير (عروستي) للمخرج شريف جابر سالم. اقرأ أكثر ⮕

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رفع 240 طن قمامة بقرى مركز المحلة فى الغربيةأكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة، القيام بتنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة و رؤساء الوحدات المحلية.. اقرأ أكثر ⮕

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