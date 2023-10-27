الأرصاد: أمطار تصل لـ 'رعدية' على هذه المناطق.. غدا

كتب - مصراوي: توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار من ضعيفة إلى خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على خليج السويس. وأوضحت في بيان لها، الجمعة، أنه من المتوقع وفق خرائط تنبؤات هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا السبت، سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشماى الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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