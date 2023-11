الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين

ومن المنتظر صدور القرار الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت 1%، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8% بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.وهوى سهم أورستد الدنمركية 20.1% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3% بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 5.5%، لتسجل أعلى مستوى لها في 22 عامًا.

ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مع ‏استمرار متابعة نتائج أعمال الشركات، لكن المؤشر الأوسع نطاقًا سجل خسارة ‏شهرية.‏ وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن القراءة الأولى من الناتج المحلي ‏الإجمالي عن الربع الثالث في منطقة اليورو سجلت ارتفاعا بنسبة 0.

صعدت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، بقيادة أسهم العقارات والكيماويات مع تقييم المستثمرين لمجموعة من البيانات الاقتصادية، في حين أثرت أرباح ضعيفة لإحدى الشركات في الربع الثالث من العام الحالي على قطاع الطاقة.

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تفاؤل المستثمرين بتحسن أرباح الشركات غير أن أداء المؤشر القياسي تراجع بشدة خلال أكتوبر بفعل مخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي ومن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول .

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الثلاثاء، مرتفعًا 154.22 نقطة، ليقفل عند مستوى 10690.06 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 'إيجي إكس 30' بنسبة 11.78% ليغلق عند مستوى 22550.65 نقطة، خلال جلسات شهر أكتوبر، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 'إيجي إكس 70 متساوي الأوزان'.

