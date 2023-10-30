الآلاف حول العالم ينتفضون لمساندة غزة رغم حظر التظاهرات.. المنظمات تحذر من انهيار الوضع الإنسانى فى القطاع.. النرويج: إسرائيل تخطت قواعد القانون الإنسانى فى حرب غزة.. وجوتيريش يناضل من أجل الهدنة الإنسانية

حول العالم ، تزامنًا مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص وهو أكبر عدد من القتلى في غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005.وخرج الآلاف في لندن وباريس ونيويورك وبرلين، تأييدًا للفلسطينيين ورفعت شعارات تطالب بوقف كامل لإطلاق النار وعدم الاكتفاء بهدنة إنسانية.

ووسط تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان غزة إثر القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع، يجتمع مجلس الأمن اليوم الإثنين، لبحث الأزمة بين إسرائيل وغزة، بينما جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيراته من كارثة إنسانية تتكشف أمام أعيننا، بعد تحذيراته السابقة حول خشيته من وابل غير مسبوق من المآسي في قطاع غزة الذي يقطنه نحو 2,4 مليون نسمة وتسيطر عليه "حماس".

الخارجية: العراقيل الإسرائيلي تعيق دخول المساعدات إلى غزةرداً على استفسارات من مراسلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء الغربية حول أسباب تأخر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الوضع الإنساني المتأزم في القطاع وتكدس اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث أمريكي الوضع الإنساني في غزةوزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط الوضع الإنساني بقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحة الي قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أستاذ علوم سياسية لإكسترا نيوز: إسرائيل تشن حربا وحشية ضد الفلسطينيينأكد الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل تشن حرب وحشية ضد الفلسطينيين فى غزة، بالمخالفة لكل أحكام القانون الدولى الإنسانى والأعراف الدولية، وحقوق الإنسان.. اقرأ أكثر ⮕

استمرار مظاهرات دعم فلسطين فى أوروبا.. ومسئولون إسبان يطالبون بوقف إطلاق النارشهدت عدة مدن حول العالم تظاهرات شارك فيها الآلاف تضامنًا مع الفلسطينيين وتنديدًا باستهداف المدنيين في قطاع غزة من قبل اسرائيل، وكانت آخرها فى إسبانيا اقرأ أكثر ⮕

المبعوث الأمريكي بالشرق الأوسط: نقدر دور مصر في تسهيل دخول المساعدات لغزةاستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية، ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، لبحث الوضع الإنساني بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕